A pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro la Fiorentina, Sandro Tonali, intervistato da DAZN, rivolge un pensiero al pubblico presente a San Siro per sostenere il Milan: "La testa è fondamentale perché può fare qualunque cosa. Ma con tanta gente che ci sostiene come oggi è difficile non pensare di poter raggiungere l'obiettivo. Daremo tutto come sempre sapendo che oggi è ancora più importante".