Nel derby è entrato nella ripresa per fornire una ventata d'aria fresca al reparto difensivo del Milan. Non è andata certamente come avrebbe voluto, ma sicuramente si candida ad una maglia da titolare in vista dei prossimi appuntamenti. Stiamo scrivendo di Malick Thiaw, che ha inviato ai tifosi rossoneri un messaggio social dopo la sconfitta contro l'Inter "Tempi duri, ma dobbiamo restare uniti e tornare più forti".