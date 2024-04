Problema muscolare per Simon Kjaer, uscito malconcio dalla partita di quest'oggi contro il Sassuolo. Questo è l'aggiornamento offerto dalla redazione di Sky Sport sulle condizioni del difensore danese, che sarà rivalutato domani in vista in primo luogo della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e poi del derby di lunedì prossimo contro l'Inter.

Crampi per l'altro difensore Malick Thiaw, che comunque non disputerà la sfida contro i nerazzurri in quanto ammonito e in diffida: per il tedesco scatterà la squalifica.