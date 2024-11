"Speriamo sia come Inter-Juve... Bisogna solo capire quanto entrambe avranno paura di esporsi". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Gianluca Zambrotta si augura di vedere una partita spettacolare anche nella sfida di San Siro tra Milan e Juventus.

"La classifica è evidentemente più deficitaria per il Milan, che è un po’ in difficoltà. La Juve è lì, in quel club di sei squadre divise da due punti - ricorda l'ex terzino -. Poi, certo, il Milan ha una partita in meno, e ha la possibilità di giocare in casa con lo stadio pieno. Però, di base, sono i rossoneri a dover dare qualcosa in più in questo momento. Il Milan ha vinto il derby dove non era favorito, ma ha perso punti malamente con il Napoli, e anche con Parma e Cagliari. Punti che una squadra con certe ambizioni non può permettersi di lasciare per strada".