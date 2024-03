Tra poco più di un mese scoccherà di nuovo l'ora del Derby di Milano. Dopo il sonoro 5-1 dell'andata toccherà all'Inter giocare in casa del Milan, motivo per cui tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.

La data e l'ora sono ancora da confermare (il weekend sarà quello del 20-21 aprile) e, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, prende il via la vendita dei biglietti del settore ospiti. A partire da martedì 12 marzo i tifosi dell'Inter potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde. Per conoscere tutti i dettagli e le varie fasi di vendita CLICCA QUI.