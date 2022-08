Restano solo pochi tagliandi per Milan-Inter, derby della Madonnina in programma il prossimo 3 settembre a San Siro. A due settimane di distanza dalla super sfida si registra già quasi il tutto esaurito, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il Milan tornerà a ospitare un derby con la capienza di san Siro al 100% dopo tre anni: l’ultima volta risale al 21 settembre, a trionfare fu l'Inter di COnte. Il 19 aprile scorso si è giocato il primo derby senza restrizioni, quella della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in casa dell’Inter: 74.508 spettatori e incasso di 4.156.710 euro.