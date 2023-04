Da lunedì 24 aprile alle 12.00 prende il via la vendita dei biglietti per Milan-Inter, derby valido per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio.

La prima fase sarà riservata agli abbonati per la Serie A; coloro che hanno la tessera per il secondo anello verde e nei settori riservati UEFA possono scegliere per sé il posto nei settori disponibili, usufruendo del listino prezzi dedicato agli abbonati. La vendita per il settore ospiti sarà gestita direttamente dall'Inter, le modalità saranno comunicate dal club nerazzurro. L'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.