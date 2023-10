Intervenuto in zona mista a margine di un evento nei pressi dell'Ippodromo di San Siro, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud è stato sollecitato a rispondere anche su come la squadra ha affrontato il post-derby, match perso per 5-1 contro l'Inter: "Complicate? No. Abbiamo cambiato dei giocatori, abbiamo rinforzato la squadra. Abbiamo imparato e vogliamo giocare bene sia la Champions che la Serie A. Abbiamo un po' più di qualità e quantità rispetto all’anno scorso".