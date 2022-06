Il fondo Elliott ha voluto respingere al mittente le accuse di Blue Skye, società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo, a proposito delle cause intentate da quest’ultima in relazione alla cessione del Milan a RedBird Capital, società fondata nel 2014 da Gerry Cardinale. Blue Skye detiene il 4,27% di Project Redblack, la società che a sua volta controlla il club rossonero. "Dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird, BlueSkye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e ora a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui BlueSkye non ha diritto - la nota riportata da Calcio e Finanza -. BlueSkye non possiede altro che una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di BlueSkye. L’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e BlueSkye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni frivole e vessatorie di BlueSkye, e si aspettano pienamente di avere la meglio".