Dopo un'insolita lunga attesa, Davide Calabria, difensore del Milan, arriva ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Parma premurandosi, come prima cosa, di chiarire il motivo dell'alterco nato al termine del match con il tecnico Sergio Conceiçao: "Cosa è successo? Un malinteso, cose da campo. Ci tenevamo a questa partita, l'adrenalina era alta. Non ci siamo capiti su una cosa, poi alla fine ci siamo chiariti. Ma sono cose che si vedono e si vedranno ancora su un campo da calcio. Chiedo ovviamente scusa perché non sono scene belle da vedere, però la cosa più importante era la squadra. Diciamo che ha dato la scossa".

Calabria ha poi parlato delle sue condizioni: "Non è un'annata positiva come in passato. Ci sono situazioni non semplici, anche personali che non sa nessuno. Non mi va nemmeno troppo di parlarne. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione pensando al bene del Milan, la cosa alla quale tengo di più; forse a volte più di me stesso. Sono cresciuto con questa maglia ed è la cosa più bella che posso fare. Poi ci sono situazioni come quelle di oggi che possono capitare. Mi auguro possa finire meglio".