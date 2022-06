Nella giornata di ieri, la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea hanno inaugurato l'apertura al pubblico dei nuovi spazi Biblioteca, Agorà, Sala Didattica. All’evento, che ha presentato un nuovo polo culturale per Milano, laboratorio di storia, memoria, e riflessione sul presente al Memoriale della Shoah di Milano, era presente in rappresentanza di FC Internazionale Milano, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello, che ha avuto la possibilità di visitare in anteprima i nuovi spazi ed assistere agli importanti contributi e testimonianze, tra cui le toccanti parole della Senatrice Liliana Segre.