La Champions League non sarà più su Mediaset. "E questo pesa - dice Pier Silvio Berlusconi all'incontro con la stampa, nelle parole riportate oggi da Tuttosport - nell’arco della stagione intera, a seconda delle partite trasmesse tra il mezzo punto e il punto intero in meno di share. Lo sport è diventato un contenuto principalmente da pay-tv: costa tantissimi soldi. Pagare tanto non è segno di ricchezza ma di difficoltà delle pay-tv. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi. Rappresenta un modello di business abbastanza fragile, diverso dalla nostra mentalità".

Per contratto, "fino alla primavera 2027 abbiamo i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana, ne siamo ben felici - racconta ancora Berlusconi - Futuro? Staremo molto attenti a cogliere le occasioni che si presenteranno. Siamo pronti ad acquisire pezzi di competizioni. Ma oggi la Champions è tutta Sky".

Questo a meno che la stessa Sky non decida di trovare un'intesa, altrimenti (secondo la normativa Agccom e Antitrust) al momento può decidere di tenersi tutto il pacchetto e al massimo trasmettere in chiaro una gara al martedì sui propri canali visibili come Tv8.