Presente nel salotto di Pressing nel post-partita di Inter-Cagliari, Massimo Mauro, discutendo delle possibilità che la squadra di Inzaghi ha di vincere matematicamente lo scudetto già lunedì contro il Milan, ha avanzato una proposta che non farà felici i tifosi rossoneri: "L'Inter sta passeggiando verso lo scudetto com'è giusto fare quando hai un grande vantaggio: non è un grande problema, anche perché incontra squadre che fanno grandi prestazioni, è giusto dire che il Cagliari poteva anche vincere la partita. Non è semplice gestire il vantaggio meritatissimo, il Cagliari ha fatto molto bene. Sarebbe fantastico se, nel caso in cui l'Inter vincesse lo scudetto, il Milan si schierasse e facesse il terzo tempo, cioè di mettersi tutti in fila facendo fare la passerella all'Inter".