Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport. Tra gli argomenti di discussione sia il Var che la cavalcata dell'Inter. "Io sono sempre stato molto scettico sul Var - dice -. Credo che condizioni un po' la prestazione dell'arbitro e abbia annullato il lavoro del guardalinee. Certamente il Var viene usato in maniera furbesca dai calciatori per ottenere il massimo da interventi che, ai miei tempi, facevano parte del gioco. Lo step on foot è una cosa fuori dal mondo, in un gioco in cui si gioca coi piedi. Non è mai fallo in un calcio dove il contatto è fondamentale. Non si può giocare senza contatti, alla moviola ogni contatto sembra fallo. E' l'arbitro a decidere se il fallo è contatto oppure no, non può deciderlo la macchina. Serve un protocollo serio per cui il Var può intervenire solo in determinate occasioni".

Secondo Mauro, "l'Inter ha l'obbligo di puntare alla Champions e lo faranno perché l'esperienza dell'anno scorso ha dato consapevolezza, importantissima a certi livelli. Soprattutto a chi non è titolare. Chi non gioca fa grandi prestazioni. Grande lavoro di Inzaghi e della società, che ha costruito un gruppo di giocatori intelligenti con l'obiettivo di vincere e giocar bene".