Marco Materazzi si pronuncia anche ai microfoni di Sky Sport dal prato dell'Ataturk: "Nella chat del Triplete cerco di tener su i ragazzi. Loro giocano come una famiglia come lo siamo anche noi, rimaniamo competitivi anche facendo le partitelle e questo ci ha portato a vincere tutto. Come si ferma Erling Haaland? Sparandogli... Francesco Acerbi da solo non basta, in questa competizione l'Inter non ha subito gol in otto partite e tocco ferro perché succeda di nuovo.

Ma non si prende gol perché tutti hanno sofferto insieme, ora spero che portino a casa la coppa. Penso che Acerbi, Barella e Calhanoglu, insieme a Lautaro, possano essere i trascinatori. Le palle inattive? Mi auguro che le abbiano studiate bene, ogni dettaglio fa la differenza. Poi loro soffrono in fase difensiva".