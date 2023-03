"C'è da dividere due fattispecie: c'è chi ha sbagliato valutazioni tecniche e chi per altri motivi non ha avuto il contributo che si aspettava. Per esempio Pogba e Paredes sono giocatori oggettivamente importanti, nessuno li mette in dubbio ma per vari motivi non hanno reso per le aspettative" l'agente Giocondo Martorelli ha detto a TMW Radio a proposito delle 'delusioni' stagionali del campionato italiano: "Lo stesso vale per Lukaku. Inter e Juve non hanno sbagliato gli acquisti. Mentre per esempio la Lazio ha preso Maximiano e Marcos Antonio, giocatori che non sappiamo cosa possono dare e su cui permangono dei dubbi.