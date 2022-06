L'agente Giocando Martorelli ha espresso ai microfoni di Radio Toscana un parere sulla stagione di Nikola Milenkovic, uno dei giocatori individuati dall'Inter come possibile rinforzo per la difesa: "Quest'anno non mi è sembrato molto sicuro: ha avuto tanti alti e bassi, non credo sia stata la sua miglior stagione a Firenze; è comunque relativamente giovane, anche se in giro ci sono difensori altrettanto forti".