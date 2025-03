La vittoria, pur pesantissima, dell'Inter a Bergamo è stata importante, ma non decisiva per le sorti della lotta scudetto. Giocondo Martorelli è d'accordo con Simone Inzaghi su questo punto: "Il titolo non è ipotecato, tre punti di vantaggio dalla seconda in classifica non sono tali da poter dire una cosa del genere. I nerazzurri hanno un calendario importante, mentre il Napoli sta recuperando alcuni infortunati e non ha le coppe", ha spiegato l'operatore di mercato a Tuttomercatoweb.com.