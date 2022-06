"Kristjan Asllani, Paulo Dybala e Romelu Lukaku sarebbero tre grandi operazioni per l’Inter, anche se credo che in attacco possa arrivarne solo uno. Beppe Marotta sta facendo qualcosa di importante. Oggi l’Inter se chiuderà tutti gli affari in corso sarà super competitiva”. Questa l'opinione espressa da Tutto Mercato Web dall'agente Giocondo Martorelli.