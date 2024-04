Dalla zona mista di San Siro, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mondo Sportivo sottolineando nuovamente l'importanza della seconda stella come traguardo storico per l'Inter: "Questo Scudetto ha un sapore particolare, perché è la conquista di uno Scudetto e nel contempo della seconda stella, importante per la storia del club. Siamo orgogliosi di averlo fatto noi. E' un risultato frutto come sempre di tanta sofferenza, ma è un risultato strameritato. L'attore più importante è il leader di questo gruppo, ovvero Simone Inzaghi".

Marotta prosegue: "Abbiamo un modello nostro, che si è rivelato vincente. Abbiamo preso 12 giocatori ma lo zoccolo duro italiano è riuscito a contagiarli positivamente inculcando il significato di giocare nell'Inter. Tutti insieme abbiamo creato un modello che fa parte di un ciclo in piena attività. Questa è una serata straordinaria, la testimonianza più bella è quello che stanno facendo i nostri tifosi che meritano un grande plauso da parte di tutta la società. Da domani cominceremo a pensare il futuro, nel quale c'è il rinnovo di qualche giocatore e dell'allenatore. Non penso ci saranno problemi perché loro hanno dimostrato la volontà di continuare il loro rapporto all'Inter e l'Inter è fiera di farlo. Il traguardo finale? Manca ancora una competizione importante in Europa che non abbiamo raggiunto".

