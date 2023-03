Beppe Marotta , nel post partita di Porto-Inter , si è concesso ai microfoni di Sportitalia per commentare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League conquistata dai nerazzurri al Do Dragao. "Questo è un risultato storico ed è merito di tutti. Dell'allenatore, dei giocatori e della società. Le critiche ad Inzaghi? A questo punto siamo impegnati su tre fronti, il che non è poco. Se poi pensiamo che questo risultato mancava da 12 anni, questo traguardo rende tutto l'ambiente felice.

Tifosi fuori? E' una pagina triste, non ci voleva proprio. Alcuni tifosi non sono entrati nello stadio, è un atto grave che poteva essere evitato. C'erano tante famiglie che sono venute qui per vivere un momento di emozione. Domani faremo un esposto all'UEFA per cercare di capire quello che è successo".