All’assemblea organizzata al cinema Anteo dal comitato Sì Meazza era presente anche l’ex candidato sindaco e promotore dei referendum su San Siro Gabriele Mariani, che si è detto ottimista circa l'accoglimento dei quesiti: "Attendiamo con fiducia il via libera, la scadenza per la risposta del collegio dei garanti è fissata entro fine luglio. Rispettando quanto prevede lo statuto comunale, abbiamo contattato i garanti prima di presentare i quesiti referendari e loro ci hanno fatto alcune richieste di modifica e aggiustamento dei testi, che noi abbiamo seguito. In via informale ci è stato già detto che le due proposte referendarie, per le quali abbiamo presentato 1.400 firme rispetto alle 1.000 richieste, sono conformi. Se ci sarà dato l’ok dal Collegio dei garanti, dovremo presentare 15mila firme in quattro mesi per far votare il referendum abrogativo e quello propositivo. Il primo prevede la cancellazione della delibera del 5 novembre 2021, il secondo propone di conservare e riqualificare il Meazza".