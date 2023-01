Primo match stagionale per Maurizio Mariani con l'Inter in campo. L'arbitro 40enne di Aprilia dirigerà i nerazzurri per la 15esima volta nella sua carriera: sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte il bilancio. Gli ultimi incontri arbitrati da Mariani risalgono alle semifinali dell'ultima edizione della Coppa Italia contro il Milan: 0-0 all'andata, vittoria nerazzurra per 3-0 al ritorno.