Massimo Marianella ha inquadrato la Serie A su Sky Sport: "Quest’anno avremo un bel campionato, tante squadre si sono migliorate. La testa di serie numero uno è l’Inter per come ha operato sul mercato. Inter, Napoli e Juventus sono mezzo passo davanti alle altre. Poi c’è il progetto interessante del Milan, ma ha cambiato tanto e può essere un’incognita. Sta a Pioli mettere in mostra il valore della squadra".