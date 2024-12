Massimo Marianella è convinto che Simone Inzaghi venga ancora snobbato a livello internazionale, nonostante lo status di allenatore raggiunto con l'Inter in Champions League: "Doveva vincere una finale a Istanbul perché ha tenuto in scacco Guardiola - la premessa del giornalista a Sky Sport -. Non viene valutato per la dimensione che ormai ha raggiunto, per quello che ha vinto. La sua serenità è abbastanza logica perché è cosciente del lavoro che ha fatto e della rosa fortissima a sua disposizione. In più sa di essere estremamente tutelato dalla società e ora si gode questo status interno dopo che il periodo difficile è passato da tempo. Non dimentichiamo che si era fatto il suo nome per la sostituzione di Ten Hag al Manchester United".