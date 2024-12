Intervenuto ai microfoni di Centrocampo, l'ex arbitro Luca Marelli è tornato sul famoso e tanto discusso intervento di Sommer su Nzola di Fiorentina-Inter dello scorso anno, intervento punito col rigore a sfavore della squadra nerazzurra dopo una VAR review: "Ci vuole un quarto d'ora per spiegarlo: è assolutamente rigore e ammonizione per imprudenza" spiega l'ex fischietto di Como che poi analizza nel dettaglio la dinamica.

"È vero che Sommer tocca il pallone un attimo prima rispetto a Nzola, ma è anche vero che Sommer esce senza preoccuparsi minimamente delle possibili conseguenze per l'avversario. Tanto è vero che l'avversario viene colpito con un pugno direttamente in volto. Involontario eh, sia chiaro, ma è la classica imprudenza anche se ha toccato prima il pallone. In altre circostanze non è stato fischiato rigore e neanche richiamo al VAR perché il colpo era di striscio. Vi faccio un altro esempio: il giocatore entra in tackle perché vuole prendere il pallone, l'attaccante è più bravo, glielo sposta e il difendente prende solo l'avversario. Non voleva mica prenderlo, lo stesso vale per questo. Sommer prende la palla? Ho capito, però il problema è che gli tira un cazzotto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!