Enrico Marcora, consigliere comunale di Milano per Fratelli d'Italia, non si dispera di fronte all'eventualità di vedere Inter e Milan traslocare da San Siro e fare il proprio stadio a Sesto San Giovanni: "Non sarebbe una tragedia", afferma, tornando a scagliarsi "contro l’operazione immobiliare fatta da Milan e Inter su 135mila metri quadri pubblici. Questa operazione è stata fatta con il benestare del Comune di Milano. Un bene pubblico viene svenduto. L’opposizione punta alla ristrutturazione di San Siro, attraverso l’intervento di sponsor. San Siro non è un oggetto da demolire: il comune deve aprire un tavolo per nuove possibilità”.