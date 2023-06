Michele Marcolini, ct della Nazionale maltese, raggiunto dal sito Gianlucadimarzio.com si sofferma anche sulla sfida di Istanbul: "Probabilmente l'Inter affronta la squadra più forte del mondo al momento e la società che in questi anni ha fatto gli investimenti più importanti tra tutte le squadre che ci sono in giro. Con Pep Guardiola hanno forse l'allenatore migliore del mondo, giocatori straordinari e un idea di gioco ben chiara. Però l'Inter arriva a quest'appuntamento in grandi condizioni. I nerazzurri hanno avuto un momento difficilissimo poco prima di affrontare il Milan in semifinale poi da lì è ripartito e ha raggiunto una condizione importante".

Edin Dzeko o Romelu Lukaku? "Innanzitutto avere questa possibilità di scelta non è male. Prima di tutto c'è da dire che Dzeko quando Lukaku era infortunato e non stava bene ha fatto veramente una parte di campionato e Champions molto, molto buona. Però Romelu è un giocatore forte però nel calcio non si riesce mai ad aspettare. Il belga avuto dei problemi fisici e lui ha una fisicità per la quale hai sempre bisogno di un pò più di tempo. Quando un giocatore così non sta bene fisicamente è difficile che renda. Adesso sta bene ma non so cosa sceglierà di fare Simone Inzaghi però avere un Lukaku così in forma e che va così d'accordo con Lautaro Martinez potrebbe essere un'arma in più per l'Inter. Ma non bisogna dimenticare che Dzeko ha fatto cose straordinarie quando ha giocato".