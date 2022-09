Intervistato dal quotidiano Il Messaggero alla vigilia della gara contro l'Italia, il ct della Nazionale dell'Ungheria Marco Rossi butta un occhio anche alle vicende del campionato italiano e alle difficoltà che stanno attraversando Juventus e Inter, facendo un distinguo: "La Juventus sta pagando gli infortuni, mentre la situazione dell'Inter mi pare più critica: stanno emergendo crepe all'interno dello spogliatoio. Per lo Scudetto dico Napoli e Milan. Io spero che sia davvero l'anno del Napoli: ho amici e parenti che tifano per gli azzurri. I festeggiamenti di una città come Napoli sono sempre uno spettacolo. Il Milan è solido e gioca bene. Paolo Maldini è un punto di riferimento fondamentale".