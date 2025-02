Claudio Marchisio, intervistato in occasione della prima giornata della Kings League Italia, oltre a parlare del momento della Juventus, sua ex squadra, si sofferma sulla lotta per lo Scudetto: "L'Inter è la squadra più attrezzata, con una rosa la cui esperienza può portarla anche più avanti in Champions League. Il Napoli ha solo il campionato e un allenatore che sa quali punti toccare. Sarà una bella lotta tra loro due, ma non dimentico ancora l'Atalanta".