"Oggi la Juventus sta vivendo un momento delicatissimo della sua storia, ma non ha ancora tracciato delle linee per il futuro". Lo assicura Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport , durante il suo intervento incentrato sulle possibili mosse dirigenziali del club bianconero: "Tutti i nomi che oggi sentiamo, da Marotta come ad fino Giuntoli come ds, sono tutti credibili - prosegue -. Da quello che sappiamo noi sono solo delle ipotesi.

La Juve ci sta lavorando? No no, ci stiamo lavorando noi per capire se e chi prenderebbe certe decisioni. Marotta e Giuntoli stanno lavorando per il futuro della squadra in cui sono o per un’altra società? La fretta non c’è, stiamo parlando di super professionisti. Parlare di Giutoli ds è comunque un tema di discussione".