"Sono molto felice a Barcellona, è perfetta per me e la mia famiglia". Le parole rilasciate due giorni fa da Ivan Rakitic sono sincere, sono le dichiarazioni pronunciate da un giocatore che, nonostante l'arrivo di Frenkie de Jong in Catalogna a partire da luglio, intende rimanere in blaugrana con tutte le sue forze. A confermarlo è l'edizione online di Marca, che entra nei meandri di una trattativa che in realtà non è mai esistita tra il croato e l'Inter: "in Italia - si legge sul quotidiano di Madrid - si parla già di un possibile accordo, ma la realtà è molto diversa: prima di tutto, Rakitic non vuole andare nel club italiano. Come ha ripetuto in numerose occasioni, anche se molti non gli hanno creduto, la sua idea è di continuare al Barcellona. Quello che è certo è che ci sono stati intermediari che hanno offerto il giocatore all'Inter. E agli italiani è piaciuta l'eventualità di un arrivo del centrocampista del Barca. Tuttavia, questi contatti non sono stati ufficiali né con il Barça come club né con l'agente legale del giocatore".

