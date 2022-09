"Crollo Inter nel finale, di testa e di nervi". Dagli studi di Sky, Matteo Marani analizza il pesante 3-1 incassato dall'Inter in casa dell'Udinese: "Era un momento che si sperava passato con gli ultimi risultati, che avessero tamponato l'emergenza. Oggi una caduta pesante, anche perché andiamo alla sosta per la nazionale. L'Inter prende ancora tre gol fuori casa, oggi la squadra che sembrava in lotta per lo scudetto era l'Udinese, non l'Inter".