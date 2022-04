Chi arriva in condizione migliore al derby di ritorno di semifinale di Coppa Italia tra le due milanesi? A rispondere è Matteo Marani, presente nel salotto de 'Il Calcio è servito' su Sky Sport: "Visto il 2022 direi il Milan perché è partito meglio con l’Inter in difficoltà, ma viste le ultime due partite tra Spezia e Genoa, ho visto il Milan stanco con l’Inter invece in netta ripresa. Inzaghi può godere di Brozovic che è l’unico giocatore insostituibile, Perisic sta benissimo e da solo fa la differenza, ha ritrovato Lautaro. Complessivamente i nerazzurri mi sembrano stare meglio, però non vuol dire nulla perché è sempre un derby e sfugge ad ogni ragionamento, basti pensare al derby di ritorno in campionato e poi c’è ancora la regola del gol doppio e questo agevola i rossoneri. Detto ciò la cosa significativa è che le milanesi con questa semifinale di Coppa Italia si giocano anche un primato che hanno rimesso sul calcio italiano. Sono passati dieci anni e diverse proprietà però Milan e Inter a giocarsi scudetto e finale di Coppa Italia era di fatto un evento che non capitava da tanti anni. Dalla scorsa stagione sono tornati a giocarsi lo scudetto ed è il ritorno della Milano calcistica leader del nostro movimento calcistico. I nerazzurri hanno svoltato a Torino, dove non meritava la vittoria che però è arrivata e lì c’è stata la svolta, poi col Verona e con lo Spezia ha mostrato di aver risolto alcuni problemi".