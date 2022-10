Lautaro e Barella sono tornati ad essere decisivi? A rispondere è Matteo Marani presente negli studi di Sky Sport, dove l'ex direttore commenta la grande vittoria dell'Inter a Firenze: "Un segnale c’è stato. Poi è chiaro che bisogna guardare le partite sempre con equilibrio, l’Inter a Firenze ha preso tre gol e complessivamente sono diciassette le reti subite. I gol presi anche nelle precedenti gare tra Lazio, derby, Fiorentina cominciano a sommarsi. Diverse volte l’Inter ha preso molti gol, però fortunatamente al momento in attacco c’è questo giocatore (Lautaro, ndr) che fa tutto. Fa assist, gol, procura rigori, può fare qualsiasi cosa. Continuo a considerarlo il giocatore più forte dell’Inter. Anche Barella sta tornando a fare Barella ed è un attaccante aggiunto. A Firenze mi è piaciuto anche come ha giocato Dzeko perché entrare e approcciare in quel modo, fare assist, proporti… Significa che sei un giocatore d’esperienza e qualità. Al Franchi è stata una vittoria di gruppo, c’è una similitudine con quella di Barcellona, quell’abbraccio finale così come al Camp Nou è emblematico. Il fatto di essersi parlati in quell’incontro di squadra qualcosa sta evidentemente producendo. Se l’Inter vince mercoledì è il secondo anno che va agli ottavi di Champions ed è un risultato significativo anche per Inzaghi. Venerdì arriverà l’assemblea dei soci, c’è anche quel fronte, partita più lunga e complicata che è quella finanziaria che può decidere tante cose sul futuro. Il passaggio agli ottavi è importante anche economicamente, potrebbe sbloccare la situazione legata a Skriniar".