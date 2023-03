L'allenatore Rolando Maran è intervenuto nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, dove ha parlato anche dell'impegno di Champions League del Napoli contro l'Eintracht Francoforte esprimendo un auspicio: "Faccio il tifo per gli azzurri ed anche per l’Inter: vedere tre squadre italiane tra le prime otto d’Europa sarebbe un risultato eccezionale per il nostro calcio”.