Inizia con un ko il percorso verso gli Europei dell’ Italia di Roberto Mancini . A fine partita, il ct azzurro commenta così la partita e la prestazione del new entry Retegui , in gol all’esordio. "Sapevamo che la partita fosse difficile però abbiamo subito due gol su calcio d'angolo. Il secondo tempo abbiamo dominato e avremmo dovuto cercare di fare almeno il pareggio. Credo che sarebbe stato più giusto, ma iniziamo così, ci dispiace. ça strada è lunga".

Come mai quel il primo tempo? Il primo gol ha scavato un solco?

"Loro sui piazzati sono pericolosi, noi abbiamo concesso il primo per disattensione e poi sul 2-0, da rigore, la partita è diventata più difficile. Nel secondo tempo avremmo meritato sicuramente ancora un gol, iniziamo in salita e speriamo vada in discesa".

Retegui ha bisogno di tempo?

"È un ragazzo arrivato qui da tre giorni, ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano, ci vorrà un po' di tempo".

La sua prestazione:

"Ha avuto un po' di difficoltà perchè i difensori inglesi sono forti fisicamente e l'hanno limitato. Nel secondo tempo si è mosso meglio, ma essendo così giovane e arrivando dall'Argentina ha bisogno di un po' di tempo".