Nel corso di una conferenza stampa, Carlo Micallef, Ceo dell'Autorità del Turismo di Malta, ha spiegato che l'arrivo nell'isola di Inter e Salisburgo per le amichevoli previste a dicembre avrà un impatto positivo sul brand del Paese: "Negli ultimi anni, sotto la direzione del Ministero del Turismo, il MTA ha investito molto nella promozione del nostro Paese attraverso il turismo sportivo - le sue parole riportate da Times of Malta -. Una delle aree su cui abbiamo lavorato è portare club internazionali a Malta per ritiri e tornei.