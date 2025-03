"Ho visto nascere questo premio ed è straordinario vedere l’elenco dei vincitori, una lista di protagonisti di grande livello", ha detto Giovanni Malagò, presidente del CONI a margine del Premio Bearzot, riconoscimento di cui il numero uno dello Sport italiano va particolarmente fiero. Proprio dalla sede del CONI di Roma, il Presidente Maldò ha brevemente commentato quanto successo ieri a Dortmund, tra la Germania e l'Italia di Spalletti, uscita dalla Nations League.

"Onestamente non avevo mai visto un gol come il secondo preso in Germania - ha ammesso Malagò -, ma noi italiani siamo precursori anche in questo (ride, ndr). Ovviamente tutti facciamo il tifo per la nazionale, dispiace per l’eliminazione di ieri ma bisogna iniziare a pensare al prossimo obiettivo che è la qualificazione al Mondiale" ha detto ai giornalisti presenti.