Malagò cambia rotta: l’obiettivo è ospitare i Mondiali 2030

Il CONI viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo gli ultimi trionfi azzurri, Malagò punta a ospitare i Mondiali 2030

Non si placa l’entusiasmo per l’Europeo 2020 vinto dall’Italia, entusiasmo alimentato anche dalle grandi prestazioni offerte dalle Nazionali azzurre alle Olimpiadi di Tokyo. E sulle ali degli ultimi trionfi, il CONI sta pianificando una mossa a sorpresa: come riportato da Il Messaggero, Giovanni Malagò nelle ultime ore sta studiando un cambio di rotta: non correre più per l’assegnazione di Euro 2028, bensì per il Mondiale 2030 nel nostro Paese.