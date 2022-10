Intervenuto ai microfoni di '1 Football Club', programma in onda su 1 Station Radio, l'ex difensore, fra le tante, di Bologna Verona ed Empoli Domenico Maietta ha analizzato i risultati in Europa delle italiane: "Escludendo la Juve e il futuro incerto in Champions per le difficoltà vissute, il Milan tenterà di qualificarsi agli ottavi sino alla fine e per ambire a traguardi importanti in Europa. Mi sono piaciute tante anche Inter e Napoli, in particolare i nerazzurri hanno offerto una grande prestazione al Camp Nou. Per quanto riguarda la Fiorentina e le romane, mi auguro che queste squadre possano procedere il loro percorso europeo".