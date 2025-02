L'ex nerazzurro Massimo Paganin, oggi opinionista e commentatore sportivo, ha espresso le sue considerazioni ai microfoni di News.Superscommesse.it. Numerosi i temi toccati, con un focus in particolare sul Derby d'Italia tra Juventus e Inter giocato lo scorso weekend.

Per quanto riguarda il Derby d'Italia, dove stanno i meriti di Motta e dove, invece, risiedono i demeriti di Inzaghi?

"Non ci sono meriti o demeriti, ma semplicemente delle scelte fatte nell'arco della partita. In una gara come Juve-Inter sono i dettagli che fanno la differenza, e diciamo che probabilmente la scelta di Inzaghi di togliere Bastoni, che fino a quel momento aveva fatto benissimo, a mio modo di vedere ha creato qualche difficoltà all'Inter in quella zona. Dall'altra parte, Thiago Motta ha sostituito Savona con Cambiaso, e secondo me ha inserito un giocatore che è riuscito a collegare molto di più il gioco tra la fase di costruzione dal basso e la rifinitura. Cambiaso ha giocato in posizioni intermedie che hanno dato fastidio all'Inter, soprattutto dentro il campo, e quello ha fatto la differenza. Chiaro, poi, che non è un unico giocatore a fare la differenza, perché è una partita che si gioca sui dettagli. Sommer ha fatto delle grandissime parate, l'Inter ha avuto delle possibilità sbagliando l'ultimo passaggio o la conclusione. Ma ripeto, è una gara in cui i dettagli fanno la differenza e lo sfruttare o no le occasioni può farti vincere: è un match sempre aperto a tutti e tre i risultati. La Juventus domenica ha vinto con merito. In classifica non cambia molto, in una giornata nella quale anche il Napoli era atteso da una partita difficile".