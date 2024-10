"Credo che l'anno scorso l'Inter avesse come obiettivo il campionato e lì giocava con intensità e aveva un'attenzione che ora non ha ma che ha in Champions". Questo il pensiero di Massimo Orlando a proposito della traballante difesa di Simone Inzaghi espresso a TMW Radio, dove l'ex calciatore ha poi aggiunto: "Sono d'accordo con Inzaghi che ci sia anche un po' di casualità nei gol che sta prendendo. Io credo che alla fine può solo migliorare la difesa e crescerà anche quella".

Juventus, arriva il primo gol subito e pareggia col Cagliari:

"Di nuovo sotto accusa Vlahovic? Non lo si può contestare sempre. Motta mi piace, ma fatica a trovare soluzioni per creare gioco. E si è fatta sentire la mancanza di Bremer, lo si è visto. La sicurezza che dava Bremer la conosciamo, è un'assenza che si farà sentire".

Napoli?

"Non vedo avversari per questo Napoli quest'anno".

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"Mi è sembrato un circo quello visto a Firenze. Ok, merito alla Fiorentina che ha fatto una gran partita, ma sul primo rigore Theo Hernandez va molle, il secondo gol lo prendi sul lancio del portiere, non può essere. È una squadra senza equilibrio, mordente, fossi un tifoso del Milan sarei arrabbiato. Non credo che Fonseca abbia in mano la squadra. Sarri sarebbe comunque meglio di Fonseca".