E' morto a 77 anni Sergio "Bobo" Gori, centrocampista italiano che in carriera ha vinto lo scudetto con tre società differenti. Tra queste anche la Grande Inter, in cui giocò poco nonostante sia stato tesserato per tanti anni, partendo dal settore giovanile nerazzurro. Faceva però parte della rosa che conquistò due scudetti nel '64-'65 e '65-'66, una Coppa dei Campioni nell'anno del primo dei due scudetti e le due Intercontinentali del 1964 e '65.