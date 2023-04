Avversari in campo, uniti nella lotta al razzismo. Tra i tanti messaggi di assenso per la decisione della FIGC di cancellare la squalifica di Romelu Lukaku per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì tra Inter e Juventus c'è anche quello di Rafael Leao, che attraverso il suo profilo Twitter ha espresso la propria approvazione per la notizia con tre emoji di mani che applaudono alla scelta della Federazione.