Lorenzo Simonelli è uno degli atleti più brillanti dell'atletica azzurra e, dopo aver vinto a Roma nei 110 ostacoli, facendo il record italiano, s'appresta a partecipare con grande ambizione alle Olimpiadi. Interpellato dai microfoni di SportWeek, ha parlato della sua passione per gli altri sport: "Non ne ho una in particolare, mi piace il basket NBA. Nel calcio alle squadre preferisco i personaggi: da ragazzino avevo la maglietta di Balotelli ed Eto'o, ma non perché giocassero nell'Inter".