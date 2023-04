Inter Campus nuovamente alle Nazioni Unite in occasione dell’International Day of Sport for Development and Peace organizzato dal Department of Global Communications (DGC) in collaborazione con il Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (UNDESA), Giornata dedicata al ruolo dello sport come mezzo per affrontare i cambiamenti climatici, promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione raziale. Javier Zanetti, Vice President e Inter Campus Ambassador, e Silvio Guareschi, Psicologo e Technical Manager di Inter Campus, sono intervenuti per raccontare l’operato del progetto sociale nerazzurro arrivato al suo 25esimo anno di attività e che conta ad oggi trenta progetti sportivi educativi a sostegno di migliaia di bambini e bambine del mondo Alla giornata hanno potuto partecipare, conoscere Zanetti e assistere dall’interno delle Nazioni Unite gli oltre trenta bambini di Inter Campus USA, della scuola Joseph Pulitzer nel Queens, New York, tutti in maglia nerazzurra. La delegazione ha svolto una serie di incontri istituzionali con l’Ambasciatore Maurizio Massari della Rappresentanza Permanente Italiana alle Nazioni Unite e con Fabrizio Di Michele, Console Generale d’Italia a New York, un rapporto solido e duraturo quello con le istituzioni italiane che insieme a loro condivide gli sforzi per garantire i diritti dei più piccoli.