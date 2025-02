Brutta battuta d'arresto per lo Spezia di Luca D'Angelo, battuto in casa dal Catanzaro che grazie alla rete segnata da Filippo Pittarello si proietta al quarto posto in classifica con 42 punti e lascia i liguri a quota 50, con Sassuolo e Pisa che prendono decisamente il largo e sabato si scontreranno al Mapei Stadium in un match che può essere definito l'equivalente di Napoli-Inter per la Serie B.

Brutta giornata anche per Pio Esposito, che al dodicesimo minuto si vede fischiare un calcio di rigore a favore che però, dopo consulto all'on-field review, l'arbitro Federico La Penna converte in simulazione dell'attaccante di scuola Inter che viene anche ammonito.