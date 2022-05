La Lega Serie A, riunitasi oggi in assemblea, ha accolto la richiesta della Roma di anticipare l'ultima gara di campionato contro il Torino a venerdì 20 maggio per permettere agli uomini di Mourinho di preparare con più giorni a disposizione la finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio, alle 21. "La Roma giocherà di venerdì su decisione unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League", ha confermato Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio, spiegando, dunque, che non verrà garantita contemporaneità con le gare di Lazio e Atalanta, le altre due squadre in corsa per un posto in Europa.