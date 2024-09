L’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi, saranno ospiti domani alle 10:30 al Centro Congressi del Jambo a Trentola Ducenta al convegno “Sport e spettacolo nell’era della sicurezza digitale”.

L’incontro, fortemente voluto dall’amministratore giudiziario del Centro Jambo, bene confiscato alla criminalità organizzata, dott. Luigi Moscato, sarà moderato dal Direttore de “Il Mattino, dott. Roberto Napoletano e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’amministratore delegato di Triboo, dott. Riccardo Maria Monti e del direttore di Wall Street Italia, dott. Leopoldo Gasbarro.

"Come Centro, ha dichiarato il dottore Moscato, tempo fa ci siamo dati un modello da seguire che va oltre oltre il profitto di carattere strettamente commerciale. Stiamo cercando di creare un nuovo modello di fare impresa. Il vecchio modello di centro commerciale, il non-luogo descritto negli anni novanta, composto da un ipermercato con parcheggio e qualche negozio attorno, è tramontato da un bel pezzo. E oggi quasi tutte le strutture presenti nel paese vanno a caccia della ripresa dei consumi riempiendo le proprie piazze di contenuti, tra cultura, sociale e intrattenimento. Noi in questo cambiamento ci sentiamo un pò dei portabandiera. Puntando molto sulla cultura. Ma anche sociale ed intrattenimento non mancano nella nostra strategia di comunicazione”.